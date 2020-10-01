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43:38
بلا حدود- مع المدير الإقليمي لمفوضية شؤون اللاجئين أيمن غرايبة
استضافت حلقة (2020/9/30) من برنامج "بلا حدود" المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيمن غرايبة، للحديث حول التحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين.
30/9/2020
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