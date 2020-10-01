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بسبب جائحة كورونا وأزمات أخرى… تضاعف الأسعار ومعدل الجياع بالبرزيل

عادت طوابير الجياع الذين يأملون بالحصول على طبق طعام، لتصبح ظاهرة طبيعية بشوارع البرازيل، وتشير الأرقام إلى ان جائحة كورونا وأزمات أخرى مرت بها البلاد