02:12

الأمراض والأوبئة تفتك بآلاف النازحين في مخيمات عدن

يعاني آلاف النازحين في مخيمات عدن من انتشار الأوبئة والأمراض التي تفتك بهم، ولا يجدون سبيلا لمواجهتها في ظل نقص الإمكانيات، وعدم وصول المعونات الكافية.