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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/29)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/29) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع نبأ وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي تحول اسمه إلى وسم تصدر قوائم الترند المحلية والعربية والعالمية.