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سعر صرف العملة التركية يواصل تراجعه الحاد أمام الدولار

واصل سعر صرف العملة التركية تراجعه الحاد أمام الدولار، مسجلا نحو 8 ليرات للدولار الواحد، بينما عكف المستثمرون على تقييم تداعيات النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا.