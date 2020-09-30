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الحصاد- سقطرى اليمنية.. ممارسات الإمارات

ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الثاني من "الحصاد" ازدياد الاستياء من ممارسات الإمارات وحلفائها في سقطرى، بعد توجيه المحافظ رمزي محروس رسالة بهذا الخصوص للرئيس عبد ربه منصور هادي.
29/9/2020
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