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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/9/28

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/9/28) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع ما كشفه برنامج "المسافة صفر" من مخطط احتلال دولة قطر، كما رصدت الجدل في السعودية حول المنتجات المغشوشة والقادمة من جبل علي.