02:41

مدينة كليفلاند بولاية أوهايو تستضيف أول مناظرة بين ترامب وبايدن

تستعد مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لاستضافة أول مناظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن،