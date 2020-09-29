49:43

للقصة بقية- هوية مع وقف التنفيذ

رصدت حلقة (2020/9/28) من برنامج "للقصة بقية" معاناة الفلسطينيين الحاملين للهويات المتعددة، التي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وتتنوع هذه الهويات بين الإسرائيلية متعددة الألوان.