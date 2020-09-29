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شغف السيارات القديمة

اخيرا تمكن الفلسطيني رياض الصابر المحب والشغوف بالسيارات الكلاسيكية من قيادة سيارته، التي أنتجها بنفسه وبمساعدة ابنه الصغير، وقد استخدم في صنعها أدوات محلية الصنع وبقايا سيارات تالفة.