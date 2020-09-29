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الجوع الخفي في سوريا

htt حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” من تدهور الأوضاع في سوريا، وأشارت إلى أن نحو 10 ملايين شخص فيها يعانون من نقص الغذاء، وأن الجوع يتهدد مئات الأطفال السوريين بسبب الحرب المتواصلة في بلادهم منذ 10 سنوات.