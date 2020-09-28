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تصعيد جديد بين أرمينيا وأذربيحان ودعوات أوروبية للتهدئة

رغم حالة الهدوء التي سادت لفترة طويلة بين اذربيجان وأرمينيا، فإن الخلاف بينهما على إقليم ناغورني قرة باغ عاد ليتفجر مجددا، وسط دعوات أوروبية للتهدئة،

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