01:02

سنغافورة.. أول دولة تعتمد تقنية بصمة الوجه لتحديد هوية الاشخاص

أصبحتت ستغافورة أول دولة تعتمد تقنية بصمة الوحه لتحديد هوية الأشخاص، ورغم ما يتضمنه هذا التطور التقني من تسهيل المعاملات للمواطنين، فإن ت