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المرصد- الإمارات.. أكبر مغسلة في العالم للأموال القذرة

سلط برنامج "المرصد" في حلقة (2020/9/28) الضوء على التحقيق الذي أجراه موقع "بازفيد الأميركي" و كشف فيه أن دبي تعد أكبر مغسلة في العالم للأموال القذرة.

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