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الرياضة لمرضى ألزهايمر

انطلاقا من فائدة الرياضة للإنسان، درس علماء أعصاب مدى استفادة الدماغ من ممارسة الرياضة وتبين لهم أن ممارسة الجري أو تمرين رياضي مكثف على الدراجة الهوائية مدة 15 دقيقة يسهم في تحسين الذاكرة.