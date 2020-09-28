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اتفاق بين الحكومة والحوثيين لتبادل أكثر من ألف أسير

توصل طرفا الصراع في اليمن إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من ألف أسير، وذلك بعد أسبوع من المحادثات بوساطة الأمم المتحدة في سويسرا.