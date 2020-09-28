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أذربيجان.. بدء التعبئة العسكرية الجزئية

ينذر الصراع المتجدد في إقليم ناغورني قره باغ بتطورات خطيرة في منطقة القوقاز، حيث خرج الصراع من دائرة المتقاتلين المحليين إلى تبادل اتهامات بدعم عسكري خارجي يقدم لهذا الطرف أو ذاك.