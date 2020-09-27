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واجه صعوبات وخلافات.. مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

26 يوما كانت كفيلة بقطع مسيرة مصطفى أديب باتجاه السرايا الحكومي في لبنان، فالسفير الذي حمل لقب رئيس الوزراء المكلف لأقل من ٤ أسابيع، سيعود قريبا إلى موقعه في سفارة بلاده في برلين.