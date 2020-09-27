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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/9/26

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/9/26) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تفاعل النشطاء مع تواصل المظاهرات الشعبية في مصر لليوم السابع،