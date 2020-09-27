29:03

الحصاد- مصر.. الأوضاع المعيشية واستمرار الاحتجاجات

ناقش حسن جمول في الملف الأول من "الحصاد" استمرار المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل الرئيس المصري والمنددة بالأوضاع المعيشية في مصر، لليوم السابع على التوالي،