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ليبيا.. أزمة ترسيم الحدود البحرية احتجاج ومفاوضات

لا تروق الاتفاقات بين مصر واليونان وإيطاليا على ترسيم الحدود البحرية بينها لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقد دفعها ذلك إلى توجيه مذكرات احتجاج للبلدان الثلاثة.