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25:01
فوق السلطة 200- جهنم
تناولت حلقة (2020/9/25) من برنامج "فوق السلطة" موضوعاتها بالعناوين التالية: كيف ستكون جهنم التي تحدث عنها ميشال عون؟ ماكرون يهاتف أردوغان الذي وصفه بالمتخبط. يثورون على السيسي الذي يريد بيعهم بيوتهم.
25/9/2020
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