25:01

فوق السلطة 200- جهنم

تناولت حلقة (2020/9/25) من برنامج "فوق السلطة" موضوعاتها بالعناوين التالية: كيف ستكون جهنم التي تحدث عنها ميشال عون؟ ماكرون يهاتف أردوغان الذي وصفه بالمتخبط. يثورون على السيسي الذي يريد بيعهم بيوتهم.