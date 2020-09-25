28:31

الحصاد- مصر عشية جمعة الغضب

سلطت إيمان عياد -في الملف الأول من "الحصاد"- الضوء على المشهد في مصر عشية مظاهرات أطلق عليها ناشطون اسم "جمعة الغضب" وسط احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية.