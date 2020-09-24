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جراحة الدماغ المستيقظ.. ماذا تعرف عنها؟

تتميز عملية الدماغ المستيقظ بتقليل المضاعفات أثناء استئصال الأورام وتقليل خطر إصابة أنسجة دماغية بالتلف. وذلك لأنها تتيح للجراح طرح أسئلة على المريض ومراقبة نشاطه الدماغي عند الرد،