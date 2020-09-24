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اليوم العالمي للغة الإشارة.. ما هي همومهم؟

في اليوم العالمي للغة الإشارة تطرح الكثير من الأسئلة عنها كوسيلة اتصال أساسية، وتروي فرح جابر علاقة زواجها الناجح، التي تعلمت فيها لغة الإشارة للتواصل مع زوجها، معتبرة أن هذه اللغة يمكن التعبير بها.