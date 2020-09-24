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الأردن.. إغلاق الأسواق الشعبية بسبب زيادة حالات كورونا

أدى قرار الحكومة الأردنية إغلاق الأسواق الشعبية إلى زيادة معاناة صغار التجار وأصحاب الدخل اليومي. وتقول الحكومة إن إجراءات الإغلاق تصبّ في حماية صحة المواطن والتاجر معا رغم أضرارها الاقتصادية.