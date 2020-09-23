02:26

نقطة تحول خطيرة.. بريطانيا تفرض حزمة من القيود الجديدة لمواجهة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده بلغت "نقطة تحول خطيرة" في مواجهة جائحة كورونا، معلنا حزمة من القيود الجديدة، من ضمنها حث الموظفين على العمل من منازلهم.