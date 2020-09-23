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نذر تهدئة.. اتفاق تركي يوناني على استئناف المفاوضات المباشرة

أعلنت الخارجية اليونانية التوصل إلى اتفاق مع تركيا لاستئناف الجولة الـ61 من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، جاء ذلك في أعقاب قمة ثلاثية عبر الفيديو.
23/9/2020
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