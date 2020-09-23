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سعد الحريري يوافق على تولي شخصية شيعية مستقلة وزارة المالية

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب حرصه على تشكيل حكومة ترضي جميع اللبنانيين، وتعمل على تنفيذ الإصلاحات التي نصت عليها المبادرة الفرنسية.