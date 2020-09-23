18:52

الحصاد-تركيا واليونان.. محادثات استكشافية

ناقشت ليلى الشيخلي في الملف الثاني من "الحصاد" التطورات التي شهدتها أزمة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، بعد إعلان الدولتين موافقتهما على إجراء محادثات استكشافية،