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الحصاد-تركيا واليونان.. محادثات استكشافية

ناقشت ليلى الشيخلي في الملف الثاني من "الحصاد" التطورات التي شهدتها أزمة شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، بعد إعلان الدولتين موافقتهما على إجراء محادثات استكشافية،
22/9/2020
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