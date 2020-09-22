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مدريد.. ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا

بدأت في العاصمة الإسبانية مدريد إجراءات إغلاق 37 منطقة صحية لمنع انتشار كورونا. هذا القرار لم يلق استحساناً من سكان الأحياء الشعبية الذين كانوا أكبر المتضررين من هذا الإجراء.