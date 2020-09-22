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ظريف: الولايات المتحدة قررت انتهاك الاتفاق النووي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات مشددة على إيران، ويهدف لتقييد مساعيها النووية والصاروخية وخططها للحصول على أسلحة.