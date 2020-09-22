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ترامب وبايدن.. مقاربتان متناقضتان إزاء الأمم المتحدة والقضايا المرتبطة بها

يتبنى مرشحا انتخابات الرئاسة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن، مقاربتين متناقضتين إزاء الأمم المتحدة والقضايا المرتبطة بها.