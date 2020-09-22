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المبادرة الحوثية.. هل جاءت من منطلق ضعف أم قوة؟

دعت جماعة الحوثي التحالف السعودي الإماراتي إلى استيعاب ما سمتها "مبادرة مأرب" ونقاطها التسع، وجاءت هذه الدعوة على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط.