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الحصاد- الحوثيون يطرحون "مبادرة مأرب"

بحثت ليلى الشيخلي في الملف الثاني من "الحصاد" فرص السلام في اليمن على ضوء تفاصيل ما طرحه الحوثيون على التحالف السعودي الإماراتي تحت عنوان "مبادرة مأرب" وردود الفعل عليها.
21/9/2020
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