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إثيوبيا.. وفاة سلطان سلطنة أوسا العفرية حنفري علي مرح

شيع آلاف الإثيوبيين جثمان سلطان سلطنة أوسا العفرية حنفري علي مرح الذي توفي أمس الاثنين عن عمر يناهز 71 عاما، وتقدم المشيعين مسؤولون كبار من داخل إثيوبيا وخارجها.