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مظاهرات في مصر تطالب برحيل الرئيس السيسي

رغم حملات الاعتقال والاستنفار الأمني الكبير فإن متظاهرين مصريين خرجوا الأحد في احتجاجات في بعض المحافظات، استجابة لدعوات الخروج في 20 سبتمبر/أيلول التي دعا لها المقاول محمد علي.
21/9/2020
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