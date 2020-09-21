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ما طبيعة التدخلات الإماراتية التي تثير حفيظة المحتجين في اليمن؟

تصاعدت الاحتجاجات على ممارسات الإمارات والموالين لها في محافظات اليمن الجنوبية، إذ لا يتردّد الناس في الحديث عمّا يسمونه احتلالا إماراتيا.