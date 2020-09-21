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فيروس كورونا يغير خريطة العمل عبر العالم

البشرية على موعد مختلف مع التكنولوجيا في قادم السنوات، فثمة تحولات تقنية في الأفق يتوقع أن تؤثر على حياتنا بشكل كبير، والسبب جائحة كورونا والتغييرات التي أحدثتها في أنظمة العمل.