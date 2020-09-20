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نشرة الثثامنة "نشرتكم" (2020/9/20)

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/9/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها تفاعل المصريين مع الدعوات للتظاهر ضد نظام السيسي،