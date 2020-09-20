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ناسا.. احتمالية وجود حياة على كوكب الزهرة

تعتزم وكالة ناسا إرسال فرق استكشافية إلى الزهرة للتحقق من احتمال وجود حياة عليه، فهذا الكوكب الذي أهمل سابقا يبدو أنه بات محط أنظار العلماء.