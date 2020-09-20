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فهرس إلكتروني للآثار الأردنية

أطلق آثاريون أردنيون مبادرة لوضع فهرس إلكتروني للآثار الأردنية داخل وخارج البلاد. الفهرس الذي أطلق عليه اسم "مديح" يعتمد على إنشاء قواعد بيانات رقمية للقطع الأثرية الأردنية.