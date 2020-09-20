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خارج النص- فيلم "قضية رقم 23" لصاحبه زياد دويري

يناقش برنامج "خارج النص" في حلقة (2020/9/20) فيلم "قضية رقم 23" لصاحبه زياد دويري، الذي ركز على موضوع الإهانة وصعوبة الاعتذار أو التجاوز عنها، خاصة عندما تتخطى الجانب الشخصي للتحول إلى إهانة شعب.