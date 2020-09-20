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بعد فشلها في فرض عقوبات دولية عليها.. طهران تؤكد أن واشنطن هزمت

اعتبرت طهران أن رفض فرنسا وبريطانيا وألمالنيا المطالب الأميركية بتجديد العقوبات الدولية على إيران هو أكبر هزيمة لإدارة الرئيس دونالد ترامب،
20/9/2020
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