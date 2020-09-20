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أزمة المياه الصالحة للشرب في مدينة الباب السورية

تعاني آلاف العائلات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن نهر الفرات، من أزمة حادة في المياه الصالحة للشرب.