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نشرة الثامنة "نشرتكم"..2020/9/19

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم " بتاريخ (2020/9/19) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، ومن أبرزها دعوات المصريين للتظاهر غدا ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك تفاعل النشطاء مع أزمة البنزين