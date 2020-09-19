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لماذا يغلي الشارع المصري ولا يهدأ منذ أيام؟

يمضي الرئيس المصري في مشروعه الذي يقول مناصروه إنه تحديثي بامتياز. وفي الشارع يرون الأمر على نحو آخر.. ثمة غضب يعتمل في النفوس، ودعوات للتظاهر واعتقالات استباقية.
19/9/2020
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