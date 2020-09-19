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حفتر: استئناف إنتاج وتصدير النفط

أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر إعادة فتح ما أغلقه من موانئ النفط وحقوله في شرق البلاد ووسطها وجنوبها، حدث هذا بعد الاتفاق على تصدير النفط مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
19/9/2020
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