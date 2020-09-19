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السودان.. معاناة ذوي الإعاقة بعد الفيضانات

يواجه ذوو الإعاقة وخصوصا المكفوفين أوضاعا مأساوية بسبب فيضانات السودان. وفاقمت الأزمة سوء ظروفهم الاقتصادية، مع قلة المساعدات أمام حجم الدمار الذي طال أكثر من 10 ولايات.