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كيف تتجنب كورونا وأنت في حمامات السباحة؟

ينصح خبراء الصحة واختصاصيو الأمراض المعدية بمحموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الوجود في حمامات السباحة العامة.
13/8/2020
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