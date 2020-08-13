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كيف تتجنب كورونا وأنت في حمامات السباحة؟

ينصح خبراء الصحة واختصاصيو الأمراض المعدية بمحموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الوجود في حمامات السباحة العامة.